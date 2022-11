Mariconda a lutto: addio a Gerardo, lo storico capoparanza

Mariconda a lutto, per la morte di Gerardo Laiso, storico capoparanza che è volato in Cielo, lasciando un vuoto incolmabile in quanti lo conoscevano e lo apprezzavano.

I funerali

Oggi, 8 novembre, alle ore 16, nella chiesa di Maria del Rosario di Pompei, a Mariconda, saranno celebrati i funerali dell'uomo "di elevate virtù e grande umiltà", come scritto in uno dei numerosi messaggi di cordoglio sui social. Dolore.