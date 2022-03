Lutto a Salerno: addio a Giovanni, innamorato del ciclismo

Matierno a lutto: si è spento Giovanni Della Notte, 74enne appassionato di sport e di ciclismo in particolare. I suoi funerali si celebreranno domani, giovedì 3 marzo, alle ore 9, presso la chiesa di Santa Maria e San Nicola ad Ogliara.

Il ricordo

Un fiume in piena di messaggi sui social per esprimere cordoglio per la scomparsa del salernitano che lascia un vuoto incolmabile in chiunque lo abbia conosciuto.