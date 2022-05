Salerno a lutto: addio alla splendida Mirella, tutti stretti attorno alla famiglia

Salerno a lutto: è volata in Cielo prematuramente Mirella Sacino, giovane amata e benvoluta da chiunque la conoscesse. Purtroppo non ha vinto la sua battaglia più importante e il suo cuore ha smesso di battere. L'intero quartiere ha pregato per lei.

Il ricordo

Mamma di un bimbo, Mirella lascia un vuoto incolmabile nell'intera comunità: un fiume di messaggi di cordoglio sui social per la perdita della bellissima donna, sempre sorridente e gentile con tutti. I funerali si terranno oggi, alle 17:30, presso la Chiesa Madonna di Pompei a Mariconda. Dolore.