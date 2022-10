Baronissi a lutto, muore improvvisamente il dottor Privato

Baronissi a lutto: è venuto a mancare improvvisamente Carlo Privato, responsabile del Settore fiscale e gestione delle entrate del Comune. Il 58enne "era uomo perbene e da tutti amato. Un punto di riferimento per amministratori, colleghi e per tutta la città di Baronissi", come ricorda l'amministrazione comunale.

Il cordoglio di Palazzo di Città