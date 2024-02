Addio a Dario Zigiotto, per anni alla guida del Festival Negro di Pertosa

Lutto nel mondo dello spettacolo: è spirato Dario Zigiotto, per anni alla guida del Festival Negro di Pertosa come direttore artistico. "Apprendiamo con dispiacere e tristezza della scomparsa di Dario Zigiotto. Lo ricordiamo con affetto per la sua professionalità e la generosità del suo contributo artistico ed umano alla nostra comunità": questo il post di cordoglio dell'amministrazione comunale di Pertosa.

Il ricordo

Zigiotto, fondatore e anima del festival di Villa Arconati di Castellazzo di Bollate, aveva lavorato con big come Fabrizio De André, Ornella Vanoni e Ivano Fossati. Operatore culturale, manager, organizzatore di eventi e comunicatore si è spento all'età di 69 anni, dopo aver combattuto contro un brutto male. Dolore.