Lutto nel salernitano, addio a Don Eugenio Andrea Gargiulo

Lutto nel nostro territorio: si è spento Don Eugenio Andrea Gargiulo, Priore e Parroco di Farfa, figlio dello storico Preside Francesco Gargiulo cui è intitolata la Biblioteca Comunale di Roccapiemonte. Don Eugenio era nato a Roccapiemonte il 28 settembre del 1948, professore della Badia di Cava de Tirreni, sacerdote dal 1975, eletto Priore di Farfa il 31 ottobre del 2005. Conservatore del Monumento Nazionale di Farfa con annessa Biblioteca Statale. Presidente della Fondazione “Istituto Filippo Cremonesi”. Nella Diocesi di Sabina-Poggio Mirteto gli erano stati conferiti da S.E. il Vescovo Lino Fumagalli gli incarichi di Vicario episcopale per la Vita consacrata – Membro del Collegio dei Consultori e del Consiglio presbiterale. Precedentemente, nell’Abbazia della Santissima Trinità di Cava de Tirreni, era stato ordinario di lettere classiche – Preside del Liceo–Ginnasio Pareggiato e del Liceo Scientifico Paritario – Direttore della Biblioteca annessa al Monumento Nazionale – Archivista – Direttore del Laboratorio di restauro del libro – Parroco della Parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo e Rettore del Santuario di S. Vincenzo Ferreri in Dragonea di Vietri sul Mare (di cui era cittadino onorario) – Direttore dell’Ufficio catechistico diocesano – Moderatore del Consiglio Pastorale diocesano – Membro del Collegio dei Consultori e del Consiglio Presbiterale. Nella Congregazione Cassinese è stato Consigliere dell’Abate Presidente dal 2001 al 2010.

“Perdiamo una delle eccellenze della nostra città. Don Eugenio, così come il padre, il professor Francesco Gargiulo, ha dato lustro alla città di Roccapiemonte e sono profondamente dispiaciuto di non aver avuto la possibilità di ospitarlo. Mi impegnerò affinché la sua memoria sia ricordata, perché personaggio illustre di Roccapiemonte che perdiamo prematuramente” ha dichiarato il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano. Ad esprimere il suo cordoglio, anche il Comitato Civico Dragonea: "Dragonea non ti dimenticherà mai". A Don Eugenio era stata conferita la cittadinanza onoraria di Vietri sul Mare.

I funerali

I funerali si terrano il 2 novembre, alle ore 11, presso l’Abbazia benedettina di Farfa.