Salerno a lutto: addio a don Nicola Bari, il cordoglio del sindaco

Salerno a lutto: si è spento all'età di 71 anni, don Nicola Bari, fondatore del centro “La Tenda” impegnato nel reinserimento dei tossicodipendenti e di altre fasce fragili. La camera ardente è stata allestita nella chiesa dell'ospedale Fucito in Curteri di San Severino: la salma sarà condotta il 18 maggio alle 13.30 nella chiesa di San biagio in Lanzara di Castel San Giorgio dove, alle 14.45, sarà celebrato il funerale. Sempre vicino agli ultimi, don Nicola lascia un vuoto incolmabile in chiunque l'abbia conosciuto.

Il cordoglio del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli