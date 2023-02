Lutto nel salernitano: addio al dottor Cobucci, ex sindaco di Celle di Bulgheria

Lutto nel salernitano: è volato in Cielo il dottor Cristoforo Cobucci, uomo di notevole spessore, ex sindaco del comune di Celle di Bulgheria. Medico e politico cilentano d'altri tempi, Cobucci era benvoluto e stimato da chiunque lo conoscesse.

Il ricordo

Un fiume di messaggi di cordoglio sui social. Tra i tanti, quello del Circolo PD di Camerota che piange Cobucci "come medico e come politico che ha profuso le sue energie e la sua passione civica al servizio della professione medica e dell'agone politico. Il dottor Cobucci non ha fatto mancare la sua competenza professionale e la sua profonda umanità a quelli che soffrivano nel corpo e nell'anima, né la sua onestà intellettuale e politica nei confronti delle istituzioni". Tutti stretti attorno alla famiglia.