Salerno a lutto, è morto Filodemo Iannuzzelli: il cordoglio del sindaco

Lutto in città: è morto Filodemo Iannuzzelli già Consigliere Comunale e Presidente Nazionale di Pax Christi. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha espresso alla moglie Enza Maria Ferraro, alle figlie Daniela ed Ivana ed a tutti i familiari ed amici il profondo cordoglio per la sua scomparsa.

"La vita di Filodemo è stata contraddistinta da un generoso impegno per la Pace e la Solidarietà tanto a livello globale che nelle realtà locali.

Il suo impegno in Consiglio Comunale è stato forte e determinato per lo sviluppo della nostra comunità a partire dall'aiuto per i più deboli ed emarginati".