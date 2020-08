Sessa Cilento a lutto: Giuseppe a soli 39 anni lascia moglie e figlioletta

La nostra Comunità ha perso un giovane troppo presto, Giuseppe Falcione a soli 39 anni è tornato alla casa del Padre ieri sera alle 23 circa, un ragazzo buono, umile e silenzioso. Giuseppe lascia la moglie Monica e la piccola Beatrice. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo ha scritto sui social l'amministrazione comunale di Sessa Cilento. "Siamo sicuri che da questo momento è tra gli Angeli del cielo. Condoglianze da tutta la comunità e dall'amministrazione alle famiglie. Chi vive nei nostri cuori non morirà mai", concludono dal Comune che, tuttavia, non fornisce informazioni in merito alle cause della morte prematura del 39enne. Tutti stretti attorno alla famiglia.