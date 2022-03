Lutto a Battipaglia: Peppino muore a 46 anni, tutti stretti attorno alla famiglia

Battipaglia a lutto: è morto a 46 anni Giuseppe Napoli, lasciando un vuoto incolmabile in tutta la comunità. In tanti hanno espresso cordoglio per l'improvvisa scomparsa di "Peppino".

Il ricordo

"Un vero amico, possiamo definirlo un ragazzo di altri tempi, un grande lavoratore, di una gentilezza unica e soprattutto un simpaticone", scrivono sulla pagina Facebook "Sei di Battipaglia se...". Tutti stretti attorno alla famiglia.