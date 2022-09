Musica a lutto, Lello Biondi stroncato da un malore: il dolore e la denuncia della compagna

Lutto nel mondo della musica: nella notte tra il 26 e il 27 agosto, è volato in Cielo Lello Biondi, stroncato da un malore improvviso. In arte Musicammore, il cantautore originario di Angri era molto apprezzato nell'ambiente musicale e noto tra i tifosi della Salernitana. Più volte aveva collaborato con artisti come Nino D’Angelo.

Il dolore e la denuncia

Un fiume in piena i messaggi di cordoglio sui social. Toccante, in particolare, quello della sua compagna, Anna Aliberti che, a mezzo Facebook, ha anche denunciato il ritardo dei soccorsi: "Amore mio se l'ambulanza non ci avesse messo 40 minuti per venire da te, a quest'ora staresti ancora con me e con Rossana nel nostro letto. Conoscere te è stato il regalo piu bello che Dio mi abbia potuto donare. Adesso voglio sapere chi mi darà la forza di vivere", ha scritto. Dolore.