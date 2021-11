Salerno a lutto: addio a Mario La Marca, storico fondatore del Caseificio San Leonardo

Imprenditoria a lutto, a Salerno: è morto Mario La Marca, storico fondatore del Caseificio San Leonardo. La comunità si stringe attorno alla famiglia dell'azienda con oltre 30 anni di storia, presente con dieci punti vendita in città, che recentemente ha portato il brand “La Buona Mozzarella di Salerno” nel mondo e inaugurato il format gastronomico “Mozzarella Street Food”. Mario La Marca, 72 anni appena compiuti, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, dei suoi amici e di tutti quanti lo hanno conosciuto e apprezzato in vita. Un giorno di profonda tristezza per il mondo dell’imprenditoria salernitana e dell’agroalimentare.

I figli Giacomo, Luca e Mauro:

“Siamo orgogliosi di aver avuto un uomo, un padre e una guida come lui".

Per chi vorrà tributargli l’ultimo saluto, sarà possibile farlo a partire da oggi dalle 15.30 presso la Casa del Commiato di Via San Leonardo, 108". I funerali saranno celebrati domani alle 16 a Salerno, presso la Chiesa Immacolata in Piazza San Francesco.