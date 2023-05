Salerno in lacrime per l'addio a Maurizio, chiusa per lutto la Polisportiva Nikè

Salerno a lutto per la scomparsa di Maurizio Bolognese, 60enne segnato, nel 2006, dall’improvvisa perdita di suo figlio Andrea, quindicenne che si accasciò mentre giocava a calcio, perdendo la vita. Nuovo dolore per la famiglia Bolognese e per l'intero quartiere di Fratte. Innumerevoli, i messaggi di cordoglio sui social: in particolare, l'Associazione Salernitani DOC scrive "Impossibile colmare un dolore e un vuoto così grande con le parole. Le parole sono poca cosa in momenti come questo, ma il nostro cuore è con la famiglia Bolognese. Il presidente Massimo Staglioli, i componenti del direttivo ed i soci tutti dell'Associazione Salernitani DOC sono profondamente addolorati per la scomparsa del caro Maurizio. Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla moglie la signora Anna, al figlio Simone, ai fratelli, alla sorella ed ai parenti tutti. Possa la sua anima riposare in pace. Crediamo fermamente che Dio lo accetterà a braccia aperte per tutto il bene che ha fatto mentre era su questa terra".

Il cordoglio

Resta chiusa oggi la Polisportiva Nikè che sottolinea di aver "perso una colonna portante. Un uomo perbene, un uomo sempre disponibile verso gli altri, un uomo che nonostante la vita gli avesse fatto una delle peggiori ingiustizie che una persona possa subire, era sempre pronto ad aiutare chi ne avesse bisogno con il sorriso stampato in volto. Lasci dentro noi un vuoto incolmabile e ci consola minimamente il fatto che ora sicuramente starai abbracciando Andrea e scherzando con Mario. Ad Anna e Simone mandiamo il nostro più caloroso abbraccio. Da domani varcare il cancello dello Stadio Andrea Bolognese avrà un effetto diverso". Folla in lacrime questa mattina, ai funerali celebrati nella chiesa di Fratte. Tutti stretti intorno alla famiglia.