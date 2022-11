Lutto a Battipaglia, addio al maestro Giancarlo Trotta

Dolore a Battipaglia e ad Olevano: non ce l'ha fatta Giancarlo Trotta, il musicista che ha combattuto come un leone contro un brutto male che alla fine, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Noto imprenditore, ha collaborato con artisti internazionali: presentò anche l’opera rock Heroes Temporis World Edition, con il cui ricavato è stato offerto un contributo per la realizzazione di un reparto ludico-diagnostico per bambini affetti da autismo, come riporta Battipaglia1929.

I funerali

I funerali saranno celebrati domani, ad Olevano sul Tusciano, alle 10, nella chiesa Madonna delle Grazie. Tutti stretti attorno alla famiglia.