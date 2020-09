Scuola a lutto, è morto il professor Petrucci: il cordoglio del Galilei-Di Palo

Lutto a Salerno: si è spento improvvisamente il professor Luigi Petrucci. L'intera comunità educante dell'IIS "Galilei - Di Palo" è attonita per la perdita di un docente umano e preparato, "un faro per l'indirizzo dell'elettronica, un esempio per i colleghi e per gli studenti", come si legge in una nota dell'istituto.

I funerali

I funerali saranno celebrati domani pomeriggio, alle ore 16, alla chiesa di Molina di Vietri. Dolore.