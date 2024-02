Unisa a lutto: addio a Stefan Nienhaus, professore ordinario di Letteratura tedesca

Lutto presso l'Università degli Studi di Salerno: la comunità accademica del Dipartimento di Studi Umanistici esprime il suo cordoglio per la prematura scomparsa del professor Stefan Nienhaus, docente ordinario di Letteratura tedesca presso l’Ateneo, dal 2018. Nienhaus aveva studiato in Germania, diventando poi docente a Napoli, Bari e Foggia. Studioso di fama internazionale, noto per i suoi studi sul periodo illuminista e classico-romantico, del rapporto tra letteratura ed arti figurativa così come della rappresentazione delle emozioni in letteratura, ha pubblicato monografie, saggi ed edizioni storico-critiche di autori quali Achim von Arnim, Ludwig Tieck, Clemens Brentano e Theodor Däubler.

Il ricordo

Il Dipsum: "Ha avuto ruoli importanti nel mondo accademico italiano e tedesco, quali quello di vicepresidente della internazionale Tieck-Gesellschaft, di membro della giunta dell’Associazione Italiana di Germanistica (2013-2016) e di numerosi comitati scientifici di edizioni e riviste italiane e internazionali. Inoltre, fine conoscitore dell’arte contemporanea, ha promosso mostre e convegni interdisciplinari". Stefan Nienhaus è stato uno studioso serio e attento, un docente rigoroso e generoso, un accademico disponibile, affabile ed affettuoso. "Il dipartimento ne saprà ricordare l’impegno ed il valore e si associa al cordoglio della moglie Valeria, dei figli Moritz e Francesco, dei familiari, dei colleghi e degli studenti", si legge sulla nota. Dolore.