Torrione a lutto: addio a Tommaso, l'ambulante dal cuore grande

Commercio a lutto: si è spento ieri prematuramente, a 50 anni, Tommaso Avallone, ambulante del mercato di Torrione benvoluto da chiunque lo conoscesse. Ad esprimere cordoglio, l'Anva di Salerno: "Era un ragazzo cresciuto nel mercato, il papà vecchio ambulante aveva il suo banco a Torrione nel vecchio mercato di via Volontari della Libertà, poi passò a via Robertelli, Tommaso ha sempre vissuto questo mestiere che poi è diventato il suo. Lo amava, nel bene o nel male, ad ogni iniziativa era sempre presente, non si tirava mai indietro, sempre presente. Durante la pandemia era tra quelli sempre pronti a scendere in piazza, ad aiutare i colleghi in difficoltà, era sempre il primo ad aderire quando si andava a Roma per riunioni o proteste", ricordano dall'associazione.

Il ricordo

"Dopo aver costituito il Consorzio di Torrione, presentammo il progetto di un privato della copertura del mercato, firmammo un accordo con il costruttore in Confesercenti, lui era presente ed al momento della firma scoppiò in lacrime: vedeva realizzarsi un sogno, poi rimasto tale per la pandemia. Questo fa capire l'amore e l'attaccamento che aveva per il lavoro di ambulante e l'amore per il mercato", si legge sulla nota dell'Anva. Persona di cuore, Tommaso lascia un vuoto incolmabile in chiunque gli abbia voluto bene. Per sua volontà e con il consenso dei suoi parenti, sono stati donati i suoi organi. Tutti stretti attorno alla famiglia.