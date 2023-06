Nocera a lutto: addio a Andrea, carabiniere della locale Stazione

"In un giorno di entusiasmo per la riapertura straordinaria del teatro ellenistico ed i passi in avanti compiuti sull’archeologia, c’e un vuoto che addolora tutti noi per la perdita di Andrea: carabiniere della locale Stazione, servitore dello Stato, giovane dai modi garbati e gentili, generoso ed allegro.

Alla sua famiglia, all’Arma dei Carabinieri, va il nostro più sentito cordoglio". Lo ha osservato il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano.

I funerali

Domani, alle 10, la comunità di Nocera Superiore, insieme alle alte Autorità militari, darà l’ultimo saluto al feretro con una Santa Messa celebrata all’aperto, dinanzi la chiesa Maria SS di Costantinopoli. Dolore.