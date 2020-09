Lutto a Nocera Inferiore e Pagani, addio a Don Alfonso Desiderio

Dolore nell’Agro nocerino sarnese per la scomparsa di Don Alfonso Desiderio, già parroco presso il Vescovado di Nocera Inferiore e la chiesa Santa Maria delle Grazie di Pagani dove ha esercitato il suo ministero per oltre dieci anni.

Il messaggio

Il dolore della parrocchia paganese sul profilo Facebook: “Ha lasciato questo mondo per tornare tra le braccia di Dio. Salutiamo un grande sacerdote, degno del suo ministero, un uomo che per i bambini e i ragazzi della nostra parrocchia era come un nonno. Don Alfonso ci ha insegnato ad amare la Madonna delle Grazie e a renderle onore ogni anno. Lei, di cui era molto innamorato, possa accoglierlo sotto il suo manto benedetto”.

I funerali

La salma giungerà domani alle 10.30 presso la congrega di Sant'Alfonso a Pagani. Le esequie saranno celebrate alle 16.30 nella Basilica di Sant'Alfonso.