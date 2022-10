Sarno e Certaldo piangono Nunzia Morosini, la bibliotecaria benvoluta da tutti

Sarno e Certaldo piangono Nunzia Morosini, volata in Cielo ieri, 27 ottobre, a 55 anni. Ha lavorato per molti anni nella città del Boccaccio, dove si è occupata dell'archivio e della biblioteca dell'ente nazionale Giovanni Boccaccio. Fino alla primavera del 2021 Nunzia svolgeva le funzioni di segretaria, archivista, bibliotecaria. Appassionata della didattica rivolta ai più piccoli, scrittrice di libri per bambini, era una donna tenace e benvoluta da chiunque la conoscesse. Tutti stretti attorno alla famiglia.

Il cordoglio del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora