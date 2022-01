Capodanno di sangue: perdono la vita in un incidente a Coperchia, la Valle dell'Irno piange le due giovanissime vittime

Valle dell'Irno sotto choc, per la tragica morte di N.G. e I.B., iniziali, rispettivamente, del 17enne e della 15enne che, nel pomeriggio del primo giorno dell'anno, hanno perso la vita in un tremendo incidente stradale a bordo del loro scooter, in via De Iulis, a Coperchia. Inutili i soccorsi giunti sul posto: per i due minori non c'è stato nulla da fare. Al cordoglio del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, è seguito quello del sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante:

La città di Baronissi, costernata per il tragico incidente stradale di questa sera a Pellezzano che e’ costato la vita a due giovanissimi, esprime piena solidarietà e vicinanza alle famiglie dei ragazzi scomparsi, al Sindaco Morra e alla intera comunità.

Addolorato, il parroco di Capriglia, don Luigi Pierri: "Vergine Santa, Mamma di Gesù e nostra, accogli questi due ragazzi sotto il tuo amorevole manto, tienili stretti a te. Dona consolazione alle famiglie e fà che i perché non sfianchino la fede, messa in questo momento a dura prova. Volate in Cielo tra le braccia di Gesù e Maria e siate felici in eterno", ha scritto su Facebook il sacerdote. Dolore in tutta la comunità, mentre sono in corso gli accertamenti, da parte dei carabinieri, per ricostruire il drammatico accaduto.