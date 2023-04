Vallo di Diano a lutto: addio al professor Caggiano, ex sindaco di Pertosa

Vallo di Diano a lutto per la morte del professor Michele Caggiano, ex sindaco di Pertosa che si è spento ieri sera, dopo aver combattuto come un leone contro un brutto male. A fine 2022, Caggiano era stato nominato nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione MIdA dal presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri.

I funerali

Domani, dalle 9 alle 11.45 presso l'aula consiliare del Comune sarà allestita la camera ardente e, alle ore 12, verranno celebrati i funerali presso la chiesa Santa Maria delle Grazie di Pertosa.

Il cordoglio

Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale partecipano con commozione e profondo cordoglio al dolore che ha colpito la famiglia Caggiano per la perdita del caro prof. Michele. La nostra comunità perde un punto di riferimento importante, un amico, un amministratore innamorato della sua terra, un padre e un marito affettuoso e presente. Persona perbene, sempre disponibile e attenta al bene della collettività, attivo promotore della sua crescita culturale e sociale, ha ricoperto con instancabile dedizione e grande competenza la carica di Sindaco della nostra comunità, mostrando sempre una sensibilità e una generosità non comuni. Grazie Michele, per l’affetto che hai sempre dimostrato a tutti. Grazie per i tuoi consigli e l'entusiamo che hai trasmesso a noi più giovani amministratori. Grazie per il tuo esempio e per tutto ciò che hai dato al nostro territorio, che resterà sempre nella memoria di tutti. Un caro abbraccio a Daniela, Irene e Mariachiara Buon viaggio Michele.



"Il nostro territorio perde una personalità di immenso valore. Già sindaco di Pertosa, amico vero dei puri e dei semplici, oggi ci ha lasciato Michele Caggiano. Lascia una eredità importante e un vuoto incolmabile", scrive dal Comune di Buonabitacolo. Dolore.



