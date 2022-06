Dolore a Salerno: stroncato da un malore improvviso Grandinetti, Polstrada a lutto

Salerno sotto choc per la morte improvvisa di Ezio Grandinetti, in servizio da circa 30 anni nella Polstrada. Ieri sera, a seguito di un malore, Grandinetti è spirato, lasciando familiari, colleghi, amici e conoscenti senza parole. Innumerevoli i messaggi social per il 52enne, stimato e benvoluto da tutti.

Il dramma

"Addio amico mio dopo tanti anni di lavoro insieme, dopo tante risate fatte con i tuoi scherzi, dopo tante serate passate insieme, Dio ti ha voluto nelle sue braccia così presto, che dirti veglia sulla tua famiglia e su tutti noi, arrivederci Ezio", ha scritto il collega Gennaro D'Andria. Tutti stretti attorno alla famiglia.