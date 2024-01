Lutto per Radio Bussola 24: addio a Tina, moglie dell'editore e direttore Maffia

Lutto a Salerno: non ce l'ha fatta Tina D'Ambrosio, moglie dell'editore e direttore di Radio Bussola 24, Teodoro Maffia. Oggi la camera ardente –presso la Casa del Commiato Guariglia in via San Leonardo: i funerali sono previsti domani, 9 gennaio, alle ore 10, presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore.

“Tina cara, avevamo da poco festeggiato le nozze d’oro. Sei andata in cielo tra gli angeli troppo presto…avevamo ancora tante cose da dirci- scrive uil marito della 76enne - La malattia…maledetta malattia ti ha strappato a noi. Sei stata una guerriera, hai combattuto fino all’ultimo. Fai buon viaggio, Tina adorata. Ora potrai stringere tra le braccia la nostra piccola Francesca. Addio amore caro, traccia un sentiero anche per me. Per sempre tuo“. Fiume di messaggi di cordoglio sui social.