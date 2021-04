Artigiani a lutto: Salerno dice addio al bottegaio Luigi Inno

Era un uomo buono, apprezzato da tutti: passava giornate curvo sugli orologi, la sua bottega era un riferimento non solo per il centro storico. Via Mercanti perde un amico

Artigiani a lutto, a Salerno: è morto Luigi Inno, bottegaio, orologiaio, riferimento di via Mercanti.

Il cordoglio

Luigi era un uomo buono, apprezzato da tutti: passava giornate curvo sugli orologi, la sua bottega era un riferimento non solo per il centro storico. Via Mercanti perde un amico, una persona che dedicava tempo non solo alle cose ed agli ingranaggi ma anche e soprattutto le persone, perché il tempo - il suo lavoro - potesse acquisire sempre un valore speciale.