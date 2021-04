San Marzano a lutto: addio a Valentino, il giovane seminarista benvoluto da tutti

Lutto a San Marzano sul Sarno: si è spento ad appena 29 anni, Valentino Ruggiero, un seminarista apprezzato e benvoluto da tutti. L’intera comunità questa mattina ha appreso con sgomento e dolore la sua prematura scomparsa. Un fiume in piena, i social network, per i messaggi di vicinanza alla famiglia del giovane: "Nei nostri cuori restano il tuo sorriso, il tuo amore e devozione per i santi, la tua disponibilità al servizio, le lunghe chiacchierate per crescere e migliorarci insieme, le barzellette e le battute fraterne. Che la terra ti sia lieve Valentino e il Signore Gesù eterno Sacerdote, ti accolga nel Suo Regno di luce e di pace. Ci stringiamo alla famiglia Ruggiero e alla famiglia vocazionista e a quanti gli hanno voluto bene in terra...Ci vediamo in Paradiso Vale!", ha scritto su Facebook la Pastorale Giovanile Vocazionista.

Il cordoglio del sindaco Carmela Zuottolo