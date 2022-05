Lutto a Scafati per la morte del padre del sindaco Salvati

Lutto a Scafati per la morte del papà del sindaco. Nel pomeriggio l'uomo sarebbe caduto dal tetto di un'abitazione. In corso le indagini delle forze dell'ordine per fare chiarezza sull'accaduto.

Il cordoglio

La Giunta Comunale, il Consiglio Comunale, il Segretario Generale e tutto il personale dipendente del Comune di Scafati esprimono profondo vicinanza e cordoglio al Sindaco Cristoforo Salvati e alla sua famiglia per la scomparsa del caro padre Crescenzo, avvenuta nel pomeriggio di oggi.