Scala a lutto: sono morte la centenaria nonna Carmela e la giovane mamma Patrizia

Domenica molto triste per la comunità di Scala, dove sono spirate due donne. E' volata in cielo, purtroppo, nonna Carmela che solo la scorsa settimana aveva raggiunto il traguardo dei cento anni. Ed ha smesso di battere anche il cuore di Patrizia, giovane donna, moglie e madre, morta in maniera improvvisa e dolorosa.

Il cordoglio del Comune