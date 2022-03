Siano a lutto, è morto l'ex comandante della Polizia Municipale

Siano a lutto: è spirato Aldo Russo, ex comandante della Polizia Municipale di Siano.

Il ricordo

"Uomo perbene e sempre disponibile, sarà ricordato da tutti per l’abnegazione e la professionalità nel proprio lavoro a servizio della nostra comunità. - come ricorda il sindaco, Giorgio Marchese- In questo momento di sofferenza e preghiera esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia e agli amici che lo hanno amato. Buon viaggio Comandante", ha concluso il primo cittadino. Tutti stretti attorno alla famiglia.