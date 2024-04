Sicignano a lutto: addio alla piccola Samia, il cordoglio del sindaco

Dolore a Sicignano degli Alburni: è volata in Cielo troppo presto la piccola Samia Guarnaccio, spirata a soli due anni e mezzo. Il sindaco, Giacomo Orco, ha disposto la proclamazione del lutto cittadino per sabato 27 aprile, giorno nel quale si svolgeranno le esequie. Saranno, inoltre, esposte le bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici e verranno chiusi al pubblico gli uffici comunali per la durata delle esequie, ad eccezione del Comando di Polizia Municipale. Annullate, infine, le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma.

I funerali

I funerali della piccola Samia saranno celebrati domani, alle ore 15.30, presso la chiesa Santa Maria dei Magi della frazione Galdo degli Alburni. Tutti stretti attorno alla famiglia.