Unisa a lutto: addio al professor Vincenzo Del Gaudio

Tristezza e sgomento all'Università degli Studi di Salerno per la scomparsa prematura del professor Vincenzo Del Gaudio, docente di Teorie e tecniche dello spettacolo multimediale presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo e della Produzione Multimediale.

Il lutto

Del Gaudio, 41 anni, è stato trovato senza vita nella in una stanza d'albergo a Roma. Si trovava nella Capitale per partecipare a “Romaeuropa Festival 2022". Il dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale di Unisa lo ricorda così: "Ricercatore brillante, Del Gaudio si è occupato di sociologia del teatro e dei rapporti tra scena e media digitali. Importante per il suo contributo per il corso di Laurea DAViMuS, presso il quale era particolarmente amato dagli studenti e apprezzato dai colleghi. Il Dipartimento si stringe attorno alla famiglia, a cui esprime il più sentito cordoglio".