Lutto nel centro storico: addio ad Altieri, storico commerciante

Lutto per la "Salerno commerciante" tutta: ieri è venuto a mancare Vincenzo Altieri, noto e stimato commerciante che ha fatto la storia dell'intimo e del centro storico a Salerno. "Lo voglio ricordare immerso nel suo mondo, prima al mercato a Shangai,dietro Sant'Agostino e poi nel suo negozietto in via Mercanti, con la sua immancabile sigaretta e i suoi baffetti. - si legge su un post commosso sulla pagina Facebook di Altieri Intimo - Tu eri profondamente orgoglioso di noi che abbiamo continuato e portato ancora più in alto il nome degli Altieri,così come noi eravamo orgogliosi di te che hai gettato le fondamenta della nostra storia". Tutti stretti attorno alla famiglia Altieri.