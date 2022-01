Valle dell'Irno a lutto, addio al dottor Sica: il cordoglio del sindaco di Fisciano

Sono stati celebrati questa mattina, i funerali del dottor Vincenzo Sica, "un uomo che ha dimostrato grande generosità e dedizione sia per la sua città che per tante persone in difficoltà", ha sottolineato il primo cittadino, Vincenzo Sessa.

Il cordoglio del sindaco:

La mia vicinanza all’amico consigliere Fortunato Sica ed alla signora Annamaria.

Per anni direttore sanitario della clinica “Tortorella “ di Salerno, il medico è deceduto ieri mattina all’ospedale “Moscati” di Avellino. Dolore.