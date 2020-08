M5S, Cammarano “Da domenica ripartono i treni da Battipaglia verso Potenza e Metaponto”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Trenitalia ha comunicato che, dopo due mesi di stop, domenica ripartono i treni sulla tratta Battipaglia – Potenza – Metaponto”

Lo ha comunicato il consigliere regionale M5S Michele Cammarano con il senatore Francesco Castiello.

“I lavori di potenziamento infrastrutturale sono stati portati a termine in tempi record da Rete Ferroviaria Italiana, nonostante il blocco dovuto al Covid19, e hanno riguardato molteplici opere quali: l’impermeabilizzazione di 50 campate e gallerie, il rinnovamento di tratti ferroviari non più adatti ai nuovi convogli e la messa in sicurezza di tre aree a rischio idrogeologico; tutte misure che porteranno anche a una velocizzazione della linea. Il completamento dell’upgrade tecnologico tra Battipaglia e Sicignano degli Alburni consentirà un controllo remoto del distanziamento dei treni permettendo una facilitazione della loro circolazione. Inoltre alla stazione di Sicignano sarà eliminato il passaggio a livello e sarà realizzata una nuova pensilina sul lato opposto dell’attuale fabbricato consentendo un evidente miglioramento della circolazione stradale e ferroviaria. Naturalmente la prima settimana di riattivazione della linea, che servirà 290mila persone, sarà una sorta di rodaggio con possibili variazioni dei tempi di percorrenza, ma si tratta di una fase di breve durata (circa 10 giorni). La realizzazione dei lavori è stata possibile grazie ai fondi del Decreto Rilancio, di recente approvato dal Governo Conte, che ha previsto uno stanziamento di 25 milioni di euro nel 2020 e di 15 milioni di euro nel 2021, 40 milioni in tutto.