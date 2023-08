Cava de' Tirreni, polemica sul Mac Fest: Fratelli d'Italia attacca l'amministrazione

“Esprimiamo il nostro forte biasimo per la condotta tenuta dall’amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni nei confronti degli organizzatori del Mac Fest a cui va la nostra piena solidarietà per le difficoltà organizzative che hanno dovuto sostenere a causa del mancato appoggio e supporto da parte di coloro che governano la città di Cava de’ Tirreni”. È quanto fa sapere la sezione locale di Fratelli d’Italia in merito alla polemica sorta attorno alle difficoltà organizzative del Mac Fest 2023, il Festival della Musica, dell’Arte e della Cultura che quest’anno giunge alla sua quinta edizione e gode dell’alto patrocinio del Parlamento europeo e collabora con il Giffoni Film Festival.

La nota

Una realtà che ha dovuto urtare contro la condotta ostativa dell’Amministrazione cavese che si è resa protagonista di un dialogo difficile e farraginoso, come hanno sostenuto gli organizzatori dell’evento, non per questioni giuridiche, ma a causa di una mancata volontà politica. E’ l’ennesima riprova, se mai ce ne fosse ancora bisogno, del fallimento amministrativo di questa maggioranza che per i prossimi 20 anni ci costringerà a vivere nel vuoto cosmico sociale, economico e culturale a causa dei forti debiti accumulati. Il nostro Comune è in riequilibrio finanziario pluriennale, non riesce a far quadrare il bilancio comunale preventivo per l’anno in corso, sta vendendo il meglio del patrimonio immobiliare comunale, ha sottoposto i cittadini cavesi a un vero e proprio salasso economico. È questo il tristissimo quadro che rappresenta l’attuale e futura situazione di Cava de’ Tirreni. La nostra città è ormai in uno stato comatoso provocato dal disastro finanziario causato da questa maggioranza che con miope protervia governa la città. Un’Amministrazione cosciente e coscienziosa avrebbe già deciso di lasciare ad altri la guida della città, ammettendo con onestà intellettuale la propria incapacità. Ma molto probabilmente non vedremo mai questo giorno. Se mollassero e arrivasse adesso il commissario prefettizio, sarebbe decretato lo stato di dissesto e per dieci anni Servalli e i suoi non potrebbero candidarsi a nessun ruolo pubblico. E’ questa la verità che nascondono dietro le storielle che raccontano per giustificarsi. Fandonie a cui neanche più i bambini credono.

Le parole del sindaco

Ieri il sindaco aveva pubblicato una nota di chiarimento sulla sua pagina facebook: "L'amministrazione comunale, sin dal primo momento, ha dichiarato di voler confermare, come per gli anni precedenti, l'apprezzamento per la manifestazione promossa dal Macass, riconoscendone la validità. Per quanto concerne, invece, il problema evidenziato dagli organizzatori, e cioè quello della somministrazione delle bevande alcoliche in occasione degli eventi in programma, l'Amministrazione ha ribadito il principio in virtù del quale non è possibile concedere l’autorizzazione alla somministrazione di bevande alcoliche in occasione di eventi che godono del patrocinio dell’Ente e che si svolgono in locali dallo stesso Ente concesso, sicchè il riferimento all'età operato dagli organizzatori è privo di qualsiasi fondamento. In riferimento al Macass, l’osservanza di tale regola intende evitare problemi riscontrati nella precedente edizione.