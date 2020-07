Macellano ovini per la festa del sacrificio: 2 denunce a Battipaglia

Stavano macellando abusivamente due ovini di tipo agnelloni, in occasione della “festa del sacrificio o dell’agnello”, ma non l'hanno passata liscia. La Polizia Municipale di Battipaglia ha sorpreso i due marocchini, fermandoli per reati in materia di sicurezza alimentare.

Le denunce

I due animali sono stati posti sotto sequestro, mentre i due stranieri sono stati denunciati con l'accusa di uccisione di animali e reati in materia di sicurezza alimentare.