Incidente tra auto e scooter ad Agropoli: grave 44enne

Momenti di paura, intorno alle 16 di oggi, ad Agropoli, dove un uomo di 44 anni, mentre era in sella alla sua moto, si è scontrato contro un’automobile (Ford Focus). L’incidente è avvenuto in località Madonna del Carmine.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il malcapitato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, a causa di ferite e traumi riportati in varie parti del corpo. Ora è in ricoverato in prognosi riservata.