"Madonna di Fatima", tante le iniziative con i bambini ad Acerno

"Durante questo mese di Maggio abbiamo proposto una serie di attività per celebrare insieme Maria. In occasione della “Festa della Mamma” abbiamo regalato delle rose di carta pesta a tutti i bambini presenti. Sono state tutte realizzate a mano dagli operatori parrocchiali e da alcuni ragazzi. È stato bello celebrare anche l’amore di due sposi: è stata una cerimonia piena di gioia.In occasione della “Madonna di Fatima”abbiamo cercato di riaccendere la gioia del culto: tutta la comunità ha recitato la supplica alla Madonna e ognuno ha “lasciato andare la propria preghiera” con il volo simbolo di alcune lanterne. Nel pomeriggio di Sabato 14 maggio, i bambini più piccoli si sono divertiti alla scoperta di Gesù. Ci sono stati tanti giochi, sorprese e sopratutto tanti sorrisi. Tutti i bambini hanno realizzato un cuore con le proprie impronte e dei fiori con le proprie dita. Il motto della giornata è stato:“Ognuno di noi è unico e meraviglioso ma insieme siamo un CAPOLAVORO!!” Questo è il nostro modo di aiutarli nella crescita. Questo è solo l’inizio per contribuire allo sviluppo spirituale e morale della nostra Comunità". Lo comunica Carmine Boniello.