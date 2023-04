Madonna delle Galline: processione rinviata, parla il sindaco

Il maltempo ha reso necessario il rinvio della processione della Madonna delle Galline. E' quanto confermato dal sindaco di Pagani, Lello De Prisco “La processione, come annunciato dall’Arciconfraternita, é rimandata a domenica prossima, ma la festa continua. Noi paganesi sappiamo che la festa é oggi. La Madonna delle Galline é in esposizione per i fedeli nel Santuario tutta la giornata. Pagani é pronta ad accogliere tutti i visitatori“, ha concluso il primo cittadino. Appuntamento, dunque, al 23 aprile.