Madonna di Costantinopoli, processione sul mare annullata per avverse condizioni meteo

Annullata la processione sul mare dedicata alla Madonna di Costantinopoli, in programma per oggi pomeriggio a Salerno. "Considerate le avverse condizioni meteo marine, dopo aver consultato il Comandante del peschereccio e la Capitaneria di Porto, si comunica che la processione sul mare prevista nel pomeriggio non potrà tenersi" si legge nel comunicato dell'Unità Pastorale del Centro Storico di Salerno.

Il programma

Modificato, dunque, il programma: a partire dalle ore 17.30 l’icona della Madonna sarà collocata sul pontile in piazza Cavour e alle 19.30 sarà accompagnata in processione fino a piazza Sant'Agostino, dove alle ore 20 l'arcivescovo Andrea Bellandi presiederà la Santa Messa.