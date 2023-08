Messaggio di cordoglio dell'amministrazione comunale di Roscigno dopo la morte del maestro Alessandro Alessandro, pianista originario del piccolo centro degli Alburni scomparso all'età di 62 anni.

Il messaggio

Alessandro è noto al grande pubblico per aver partecipato ad alcuni programmi televisivi di successo. "L'amministrazione comunale di Roscigno - scrive il sindaco Sansone - si unisce al dolore della famiglia Alessandro per la perdita del caro maestro Alessandro, il quale ha dato per tanti anni lustro come roscignolo alla musica italiana".