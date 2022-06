Maglie “Cesare Paciotti” a prezzi stracciati: ma erano contraffatte, nei guai anche un'impresa salernitana

Guardia di Finanza in azione: tra maggio e la prima metà di giugno, i militari del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato capi di abbigliamento non sicuri e contraffatti. L’attività, condotta dai Baschi Verdi del Gruppo, è stata sviluppata sulla scorta di input informativi che hanno consentito di individuare, in un primo momento, il profilo social di un negozio in provincia di Padova, che pubblicizzava e vendeva magliette recanti il marchio “Cesare Paciotti”. I prezzi decisamente competitivi riportati sugli annunci, di gran lunga inferiori rispetto a quelli mediamente praticati, hanno destato il sospetto dei finanzieri.

La scoperta

Sulla base degli elementi acquisiti, i militari hanno effettuato un primo sequestro di capi d’abbigliamento ritenuti contraffatti, e successivamente, a seguito dell’analisi della documentazione amministrativo-contabile, hanno appreso che la distribuzione era stata curata da un’impresa in provincia di Salerno, dove sono stati rinvenuti e sequestrati altri prodotti della medesima foggia, per un totale di oltre 100 t-shirt. Il monitoraggio continua.