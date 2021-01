Condotta antisindacale: condannato il Comune di Maiori, accolto il ricorso Fp Cgil

E' stato accolto dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno il ricorso ex articolo 28 (condotta antisindacale) presentato dalla Funzione Pubblica CGIL di Salerno nei confronti del Comune di Maiori, tramite l'avvocato Giuliana Alati dell'ufficio Vertenze della CGIL Salerno. Il Giudice ha dichiarato la condotta antisindacale del Comune di Maiori per la mancata informazione e condivisione con l’organizzazione sindacale delle misure previste dal Protocollo Quadro “Rientro in sicurezza“ del 24 luglio 2020 e degli atti relativi al “Documento di valutazione rischi“ durante l'emergenza Covid.

La storia

La FP CGIL di Salerno aveva denunciato dapprima al Prefetto e poi al Tribunale di Salerno il mancato rispetto, da parte del Comune di Maiori delle relazioni sindacali e, in particolar modo, degli istituti della informativa, dell’esame congiunto/consultazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il commento del segretario generale della FP CGIL Salerno Antonio Capezzuto, della segretaria provinciale Ornella Zito e del responsabile della contrattazione Alfonso Rianna: