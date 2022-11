Sbanda con lo scooter per via di un cane randagio, Comune dovrà risarcirlo

Il Comune di Maiori costretto a pagare il risarcimento - circa 270mila euro - per un incidente causato da un cane randagio a un cittadino del paese della Costiera Amalfitana. Era il 10 maggio 2001, quando l'uomo attraversava in sella al suo ciclomotore il corso principale del comune. Ad un tratto un cane attraversò la strada, facendogli perdere il controllo del mezzo. L'uomo restò vittima di un incidente perdendo l'uso parziale delle gambe.

Il ricorso

Da lì il ricorso contro il Comune, chiuso con un accordo transattivo tra il cittadino e il Comune. Fu citata in giudizio anche l'Asl, in ragione ad una disputa sulla gestione del randagismo. Nel 2012 il tribunale di Salerno stabilì che la responsabilità fosse dell’Ente comunale, con l'obbligo di farsi carico del pagamento del risarcimento. Poi ci fu un rigetto in Corte d'Appello. Il Comune dovrà versare - secondo la Città - anche 16.309 euro di spese legali alla vittima dell’incidente e ulteriori 8.809 euro in favore dell’Asl di Salerno. La persona rimasta ferita si vede riconoscere, ora, il risarcimento per quell'incidente dopo quasi 20 anni.