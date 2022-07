Bomba d'acqua e danni a Maiori: il sindaco chiede lo stato di calamità naturale

La bomba d’acqua e il maltempo di stanotte hanno provocato disagi alla popolazione e danni a diversi lidi balneari, pensiline, balconate di privati e beni comuni. Per fortuna non ci sono stati feriti!

Lo ha reso noto il sindaco di Maiori, Antonio Capone: "La Giunta Comunale si è prontamente attivata per convocare ad horas il COC comunale e ha messo a punto e inviato alla Protezione Civile Nazionale una delibera per richiedere lo status di calamità naturale e supportare le attività colpite tra Maiori e Erchie. - ha spiegato - Esprimo la massima vicinanza e solidarietà a chiunque abbia avuto danni e prego tutti di essere sempre attenti agli alert inerenti il meteo che vengono diramati attraverso i canali di informazione. Sono sicuro, conoscendo la grinta della popolazione e dei commercianti maioresi, che anche quest’evento negativo sarà presto superato e li farà proseguire al meglio in questa stagione turistica appena iniziata. Forza Maiori!", ha concluso il primo cittadino.