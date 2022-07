Barche a motore nella Grotta Pandora a Maiori: scatta la chiusura

Dopo numerose foto e video che documentavano l’accesso indiscriminato da parte di alcune imbarcazioni a motore, l’amministrazione comunale di Maiori ha installato una cima tarozzata di segnalazione all’ingresso della bellissima Grotta Pandora.

L'appello

Questo intervento si va ad aggiungere ai cartelli monitori che indicano il divieto di balneazione per pericolo di caduta massi già presenti in loco.“Speriamo che eventi del genere non si ripetano in futuro e invitiamo la cittadinanza a segnalare eventuali episodi analoghi alle autorità competenti” si legge sulla pagina Facebook del Comune.