Bimbo di Maiori contagiato dal Covid: è stato ricoverato in ospedale

Un bambino di 3 anni, originario della Costiera Amalfitana, è stato ricoverato in ospedale, a Napoli, per Covid. Residente a Maiori, il piccolo è in cura al "Santobono".

I soccorsi

In presenza dei primi sintomi - scrive il quotidiano La Città - il bambino era stato trasportato all'ospedale Santa Maria Incoronata dell’Olmo dove gli è stata riscontrata un’anemia emolitica. Mercoledì scorso, infine, s'è reso necessario il trasferimento al presidio partenopeo dopo la comparsa di febbre, tosse e respiro affannoso.