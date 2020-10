Cittadini sono in attesa del tampone ma lasciano casa: la rabbia del sindaco di Maiori

Dopo l'ondata di contagi registrata a Maiori, il sindaco Antonio Capone non solo ha chiuso scuole, chiese e uffici ma ha dovuto anche richiamare all'ordine alcuni cittadini. "Non è possibile - ha spiegato - che persone in attesa di essere sottoposte al tampone o che abbiano avuto contatti con i positivi circolino liberamente per strada, lascino la propria abitazione, vadano a fare la spesa. Non è possibile che ci siano in strada persone con la mascherina abbassata".

Il giro di vite e il post su Facebook

Il primo cittadino ha contattato le forze dell'ordine. E' stata anche ricostruita la rete dei contatti dei nuovi 31 nuovi positivi ed è stata richiesta l'esecuzione di 491 tamponi. La situazione è particolarmente delicata e risulta contagiato anche il vice sindaco di Maiori, Salvatore Esposito. "Voglio tranquillizzare le persone a me care e tutti quelli che mi stanno inviando messaggi di affetto e vicinanza - ha scritto su Facebook - Ho fatto il tampone, sono risultato positivo al Covid e mi sono allontanato dalla mia abitazione, sono da solo. Ho fornito la lista dei miei contatti alle autorità competenti. I miei sintomi erano abbastanza lievi: mal di gola molto forte, qualche linea di febbre e dolore alle ossa. Ma adesso sono in fase di miglioramento, sto seguendo le indicazioni che mi hanno dato i sanitari. E' una situazione che abbatte più il morale che il fisico. Purtroppo non posso essere vicino al mio sindaco e alla mia squadra. Mi dispiace non essere in prima linea insieme all'amministrazione, alla Polizia, ai Carabinieri, alla Croce Rossa, ai volontari. Perciò spero di guarire presto per lottare insieme a loro".





