Rubano quattro biciclette elettriche: scattano due arresti

Due arresti per furti di biciclette elettriche a Maiori, in Costiere Amalfitana. I carabinieri della compagnia di Amalfi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura salernitana, nei confronti di due indagati per il reato di furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito, i due indagati sarebbero i responsabili di quattro furti di biciclette elettriche avvenute nel comune di Maiori tra il 2 e il 5 agosto scorsi.